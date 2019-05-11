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الإمام الأكبر: لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بما يخالف الشرع

السبت 11/مايو/2019 - 06:39 م
الإمام الأكبر: لا يجوز للزوج أن يأمر زوجته بما يخالف الشرع
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
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محمود الجلاد
 
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قال  الإمام الأكبر في الحلقة السادسة من برنامجه الرمضاني على التلفزيون المصري، إن الحق الأهم للزوج على زوجته هو حق الطاعة، وهو حق كثر فيه الكلام، وفهم بشكل خاطئ، من قبل المهتمين بحقوق المرأة، موضحًا أن الطاعة المقصودة هنا ليست طاعة عبد لسيده، بل هي من باب تحقيق الرغبة لمن تحب، كما أن هذا الحق ليس مطلقًا بل مقيدُ بقيدين، وهي أن يأمر الزوج زوجته بالمعروف، وأن يكون هذا الأمر مباح شرعًا, فإذا أمر الزوج زوجته بما يهدم قاعدة الحرام والحلال، فليس على الزوجة أن تطيعه.

وأوضح فضيلته أن المقصود بالمعروف، هو أن يكون ما يطلبه الزوج من زوجته مباحًا، وألا يترتب عليه ضرر للزوجة، فلا يجوز أن يطلب منها أن تشرب الخمر أو أن ترتكب أيا من المحرمات أو أن  تعطيه من مالها دون رضاها، وأشار فضيلته أن كلمة المعروف وردت في القرآن في حالة الإمساك وحالة الطلاق، مؤكدًا أن ما يتم من مكايدات وحروب في حالات الطلاق ليس من المعروف الذي أمر به الشرع.

ويذاع برنامج فضيلة الإمام الأكبر  يوميا في الساعة 6:15 مساء على الفضائية المصرية طوال شهر رمضان المبارك، ويناقش البرنامج عددًا من قضايا الأسرة المسلمة، والحقوق التي أقرها الإسلام للزوج والزوجة، وكيفية الحفاظ على الكيان الأسري كأساس لبناء مجتمع إنساني سليم.
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