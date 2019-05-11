زهرة الثالوث 9 | سلي صيامك | مشاهدة مسلسل زهرة الثالوث 9 عبر قناة atv التركية | تفاصيل مثيرة | Hercai 9
السبت 11/مايو/2019 - 05:36 م
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زهرة الثالوث 9، ينتظر متابعي المسلسلات التركية، الحلقة التاسعة من مسلسل زهرة الثالوث 9، حيث أن هناك الكثير من المتابعين أعجبهم مسلسل زهرة الثالوث، ويبحث اليوم السبت الموافق 11/5/2019 متابعي مسلسل زهرة الثالوث عن الحلقة التاسعة.
وتدور أحداث المسلسل بين شاب يدعى "ميران" وفتاة تدعى "ريان"، حيث يقوم جد ريان بقتل والدي ميران، ويعرف ميران الذي قتل والديه فيريد الانتقام منه ولكن بطريقة غير تقليدية، حيث يحاول الإيقاع بحفيد قاتل والديه في حبه لينتقم من الجد وينجح ميران في هذا ولكن تقابله بعد ذلك بعض الصعوبات.
تردد قناة atv التركية لمتابعة مسلسل زهرة الثالوث 9
سيُعرض مسلسل زهرة الثالوث 9 على قناة atv التركية، اليوم السبت الموافق 11/5/2019 في تمام الساعة 8 مساءًا بتوقيت القاهرة، ويمكن استقبال القناة من خلال القمر تركسات والقمر أسترا عبر الترددات التالية.
القمر: أسترا
التردد: 12692
الاستقطاب: أفقي
القمر: تركسات
التردد: 11628
الاستقطاب أفقي
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