ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

طقس 7 رمضان.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35

السبت 11/مايو/2019 - 06:04 م
طقس 7 رمضان.. شديد الحرارة نهارا والعظمى بالقاهرة 35
أرشيفية
Advertisements
طباعة
 
Advertisements
يسود غدا الأحد، الموافق 7 رمضان، طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

ويتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة شمالا، والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدله تنشط على السواحل الشمالية الشرقية.

وبالنسبة لدرجات الحرارة المتوقعة غدا، القاهرة العظمى 35 درجة والصغرى 18 درجة، والإسكندرية العظمى 26 والصغرى 15 درجة، ومطروح العظمى 24 درجة والصغرى 18 درجة، وسوهاج العظمى 36 درجة والصغرى 18 درجة، وقنا العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 38 درجة والصغرى 20 درجة.

Advertisements
المزيد عن: طقس معتدل على السواحل الشمالية طقس 7 رمضان درجات الحرارة غدا خبراء هيئة الأرصاد الجوية الوجه البحرى السواحل الشمالية الشرقية
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
هل شاركت فى مبادرة 100 مليون صحة؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
0
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي