ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

الأهلي يستغل مباراة الزمالك لحسم صفقة مهاجم بركان

السبت 11/مايو/2019 - 05:59 م
الأهلي يستغل مباراة الزمالك لحسم صفقة مهاجم بركان
الاهلي
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
يستغل مسؤولو النادى الأهلى، مباراة الزمالك لحسم صفقة التوجولى لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي بعد نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.

واتفق الأهلي مع وكيل أعمال كودجو على التوقيع للقلعة الحمراء، بشكل رسمى خلال وجوده فى القاهرة، أثناء مواجهة الإياب أمام الزمالك بنهائى الكونفيدرالية.

ويرغب الأهلى في ضم لابا صاحب الـ27 عاما لمدة 4 مواسم، في صفقة انتقال حر.
Advertisements
المزيد عن: لابا كودجو لابا كورة كرة رياضة الاهلي
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
0
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي