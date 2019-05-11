الأهلي يستغل مباراة الزمالك لحسم صفقة مهاجم بركان
السبت 11/مايو/2019 - 05:59 م
الفجر الرياضي
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يستغل مسؤولو النادى الأهلى، مباراة الزمالك لحسم صفقة التوجولى لابا كودجو لاعب نهضة بركان المغربي بعد نهائي الكونفدرالية أمام الزمالك.
واتفق الأهلي مع وكيل أعمال كودجو على التوقيع للقلعة الحمراء، بشكل رسمى خلال وجوده فى القاهرة، أثناء مواجهة الإياب أمام الزمالك بنهائى الكونفيدرالية.
ويرغب الأهلى في ضم لابا صاحب الـ27 عاما لمدة 4 مواسم، في صفقة انتقال حر.
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