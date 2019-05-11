نشرة أخبار السادسة.. الرئيس يجتمع بـ"مدبولي" ومحافظ البنك المركزي

توالت الأخبار على صعيد مصر والعالم، خلال الفترة الماضية، لذا تقدم "الفجر"، لقرائه خدمة التعرف على أبرز الأحداث، في شتى المجالات، من بينها، القنصل العام في ميلانو يفتتح الجناح المصري بـ"بينالي فينسيا"، والدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس.

الرئيس يجتمع بمدبولي ومحافظ البنك المركزي وعدد من الوزراء

عقد الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، اجتماعاً ضم رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، بالإضافة إلى وزراء الدفاع، والخارجية، والبترول والثروة المعدنية، والعدل، والتموين والتجارة الداخلية، والمالية، والداخلية، والسادة رؤساء المخابرات العامة، وهيئة قناة السويس، وهيئة الرقابة الإدارية، بالإضافة إلى السيد مستشار رئيس الجمهورية للتخطيط العمراني.

القنصل العام في ميلانو يفتتح الجناح المصري بـ"بينالي فينسيا"

افتتح السفير إيهاب أبو سريع القنصل العام في ميلانو الجناح المصري في الدورة الثامنة والخمسون من بينالي فينسيا، والذى يعقد في مدينة فينسيا خلال الفترة من ١١ مايو إلى ٢٣ نوفمبر ٢٠١٩.

بعثة صندوق النقد الدولي تشيد ببرامج الحماية الاجتماعية

استقبلت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى مصر والوفد المرافق له الذي يقوم بالمراجعة الأخيرة ضمن قرض صندوق النقد.

الدفاع الجزائرية تعلن مقتل إرهابيين خطيرين بولاية بومرداس

أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم السبت، عن مقتل إرهابيين خطيرين فى ولاية بومرداس (شمال)، بالإضافة إلى كشف وتدمير مخبأ للإرهابيين بولاية عين الدفلى (شمال).

زلزال متوسط يهز غرب ايران

ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية شبه الرسمية، أن زلزالا بلغت قوته 5.1 درجة هز المنطقة الغربية المتاخمة للعراق.