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مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض "فكرة بمليون جنيه" لـ علي ربيع

السبت 11/مايو/2019 - 05:54 م
مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض فكرة بمليون جنيه لـ علي ربيع
علي ربيع
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة "mbc مصر" مسلسل "فكرة بمليون جنيه" للفنان علي ربيع في تمام الحادية عشر مساء.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" تدور أحداثه في إطار من الكوميديا، حول شخصية "علاء" أو علي ربيع، الذي يؤمن بفكرة ما، ويرى فيها حلاً لكثير من المشكلات الصعبة التي يمر بها مجتمعه الصغير، الامر الذي يدفعه إلى محاولة تنفيذها بكل طريقة ممكنة، ويترتب على ذلك دخوله في كثير من الأحداث والمفارقات الكوميدية.

مسلسل "فكرة بمليون جنيه" بطولة علي ربيع، وصلاح عبد الله، وصابرين، وسهر الصايغ، وكريم عفيفي، وطارق عبد العزيز، وملك قوره، وأحمد خالد صالح، وخالد كمال، وولاء الشريف، وخالد عليش، وندي عادل، ومحمد محمود وغيرهم، وهو من إنتاج شركة "المتحدين" للمنتج صادق الصباح، ومن تأليف أمين جمال وإبراهيم محسن ومحمد فتحي عبد المقصود وشريف يسرى ومن إخراج وائل إحسان.

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