تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة لـ هوجان كاملة

بدأ محمد عادل إمام "هوجان" وكريم محمود عبد العزيز "الحراق" وأوس أوس "حورس" رحلة البحث عن وردة زوجة صلاح عبد الله "بهلول"، وذلك للحصول على أموال بهلول والذى تم حجزه فى مستشفى السجن بعد محاولة قتله داخل المستشفى.









وشهدت الحلقة قيام أسماء ابو اليزيد "نوجة" بالوقوف إلى جوار هوجان، حيث قامت بتسكينه إحدى الغرف المجاورة لغرفتها على سطح أحد المنازل إلا أنه قرر البحث عن العمل لتقوده الصدفة للعودة مرة أخرى إلى الحراق وأوس أوس بعد اكتشافه أنهما يعملان فى السرقة.









تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.





مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.









ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".



