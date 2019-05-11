ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة لـ هوجان كاملة

السبت 11/مايو/2019 - 05:48 م
تفاصيل أحداث الحلقة الخامسة لـ هوجان كاملة
هوجان
Advertisements
طباعة
الفجر الفني
 
Advertisements
بدأ محمد عادل إمام "هوجان" وكريم محمود عبد العزيز "الحراق" وأوس أوس "حورس" رحلة البحث عن وردة زوجة صلاح عبد الله "بهلول"، وذلك للحصول على أموال بهلول والذى تم حجزه فى مستشفى السجن بعد محاولة قتله داخل المستشفى.


وشهدت الحلقة قيام أسماء ابو اليزيد "نوجة" بالوقوف إلى جوار هوجان، حيث قامت بتسكينه إحدى الغرف المجاورة لغرفتها على سطح أحد المنازل إلا أنه قرر البحث عن العمل لتقوده الصدفة للعودة مرة أخرى إلى الحراق وأوس أوس بعد اكتشافه أنهما يعملان فى السرقة.


تعرض شبكة قنوات الحياة حلقات مسلسل "هوجان" للنجم محمد إمام فى تمام الساعة 10 ونصف مساء، والإعادة 7 صباحا والإعادة الثانية 3 عصرا.

مسلسل "هوجان" ينتمى إلى نوعية المسلسلات التى تعتمد على النجم الواحد، وهو محمد إمام، ويأخذ الطابع الكوميدى الممزوج بالأكشن، حيث يلعب فى العمل شخصية "هوجان" شجيع الشجعان، ذلك الفتى الذى يسكن فى حارة ويتمتع بعدة مواهب خارقة، منها أنه يأكل الزجاج، وبإمكانه أن يجر سيارة بمفرده، والعديد من المواقف التى تؤكد امتلاكه لتلك المواهب الخارقة.

 

ويشارك محمد إمام فى بطولة المسلسل كل من الفنان كريم محمود عبدالعزيز، وصلاح عبد الله، ورياض الخولى، عايدة رياض و"أوس أوس"، وميرنا نور الدين، وعارفة عبدالرسول، وأسماء أبو اليزيد، وهاجر أحمد، من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، وإنتاج شركة "سينرجي".

Advertisements
المزيد عن: هوجان نجوم الفن مشاهير مسلسلات مزيكا فن سينما دراما بث مباشر الفجر الفني البث المباشر للمسلسلات اخبار هوجان أخبار الفنانين أخبار الفن اليوم أخبار الفن live stream HD drama 2018
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الحصان الأسود في درما رمضان 2019؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
3
x
15:30
2
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
0
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي