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سالم الدوسري يرفض الرحيل عن الهلال السعودي

السبت 11/مايو/2019 - 05:30 م
سالم الدوسري يرفض الرحيل عن الهلال السعودي
سالم الدوسري
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محمد عامر
 
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كشفت تقارير صحفية مساء اليوم عن تلقي نادي الهلال السعودي عرضَا مغريَا من ناد إماراتي للحصول على خدمات سالم الدوسري نهائيا أو على سبيل الإعارة.

 

ووفقا لصحيفة " الشرق الأوسط " فإن الدوسري رفض فكرة الرحيل عن الهلال خاصة بعد تلقيه وعد من أحد الشخصيات المنتمية للزعيم بتجديد عقده مع الفريق بعد نهاية الموسم الحالي وتحمل كافة مصاريف تجديد العقد.

 

وذكرت الصحيفة أن إدارة الهلال نجحت في التوصل لاتفاق مبدئي مع وكيل اللاعب المحترف أندريه كاريلو بشأن تفاصيل العقد المالية، وتتجه الإدارة لإنهاء التفاوض مع نادي بنفيكا البرتغالي والذي يملك عقد اللاعب، مع الإتفاق مع كاريلو على توقيع عقد يمتد حتى أربع سنوات.

 

وكان كاريلو قد تمت استعارته لمدة موسم واحد في مطلع الموسم الجاري وتنتهي مدة الإعارة بعد نهاية الموسم، ورفض اللاعب الرحيل لنادي النصر السعودي والذي كان يرغب بشدة في ضمه بناء على طلب فيتوريا المدير الفني للنادي.

 

ويلتقي الهلال بنظيره الاتفاق ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان في التاسعة والنصف مساء اليوم بتوقيت القاهرة

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