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الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجديد

السبت 11/مايو/2019 - 05:47 م
الجامعة الإسلامية تعلن عن مواعيد قبول الطلاب للعام الجديد
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الفجر السعودي
 
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أعلنت الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، اليوم الأحد، عن مواعيد قبول الطلاب والمنح الداخلية للعام الجامعي 1441هـ،.

وقالت الجامعة إنه سوف يتم فتح باب القبول بمشيئة الله تعالى يوم الأحد بتاريخ 1440/10/06هـ حتى يوم الخميس الساعة 2:00 ظهراً بتاريخ 1440/10/17هـ.

وتضمنت الشروط: أن يكون المتقدم سعودي الجنسية – حاصل على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها – أن لا يكون قد مضى على حصول المتقدم على الشهادة الثانوية أو ما يعادلها مدة تزيد عن خمس سنوات (ابتداء من خريجي العام الدراسي 1436/1435هـ).

بالإضافة إلى أن لا يكون مفصولاً فصلاً أكاديمياً من جامعة أخرى لأسباب تأديبية وإذا ثبت لاحقاً أنه سبق فصله لهذا السبب فيعتبر قيده ملغى،و أن يكون المتقدم لكلية القرآن الكريم حافظاً للقرآن كاملاً (يتطلب مقابلة شخصية وتحدد في حينه).
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