مسلسلات رمضان 2019.. مواعيد عرض مسلسل "طلقة حظ" لـ مصطفى خاطر
السبت 11/مايو/2019 - 05:46 م
الفجر الفني
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تعرض قنوات ON E والحياة وdmc مسلسل "طلقة حظ" للنجم مصطفى خاطر، خلال شهر رمضان، حيث يعرض على قناة ON E في تمام الساعة 6:40 مساءً، بينما تعرضه dmc في تمام الساعة 6:45 مساء، وتعرضه قناة "الحياة" في تمام الساعة 12 منتصف الليل.
يجسد مصطفى خاطر خلال المسلسل شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عده أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.
المسلسل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج أحمد خالد أمين. بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، خالد أنور، إنعام سالوسة، محمد جمعة، محمد أنور، هبة مجدي.
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