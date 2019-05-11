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تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي

السبت 11/مايو/2019 - 05:41 م
تدريبات تأهيلية لثنائي الأهلي
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محمد الصو
 
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أدى عمرو جمال لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جلسة في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة سموحة والذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وقام «جمال» بأداء جلسة في «الجيم» واستكمال برنامجه التأهيلي تحت إشراف طارق عبد العزيز أخصائي التأهيل بالنادي.

وكان عمرو جمال قد اشتكى من إصابة في العضلة الأمامية ويخضع لبرنامج تأهيلي للعودة من جديد إلى المشاركة في المران الجماعي وتجهيزه للمرحلة المقبلة.

واكتفى محمود وحيد لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بأداء جلسة في «الجيم» على هامش مران الغائبين عن مباراة سموحة والذي أقيم عصر اليوم على ملعب التتش.

وقام وحيد بأداء جلسة في الجيم؛ بسبب تعرضه لنزلة برد، وحصوله على الأدوية اللازمة للتعافي سريعا والعودة للمشاركة الجماعية.


وأدى اللاعبون الغائبون عن مباراة سموحة تدريباتهم اليوم واشتملت على جانب بدني وتدريبات بالكرة.

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