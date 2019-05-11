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رسميا.. زيدان يكشف أول الراحلين عن ريال مدريد

السبت 11/مايو/2019 - 05:37 م
رسميا.. زيدان يكشف أول الراحلين عن ريال مدريد
زيدان
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وكالات
 
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بعد موسم متواضع حافل بخيبات الأمل، كشف الفرنسي زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد الإسباني اسم أول الراحلين عن الفريق "الملكي"، وأوضح سبب اختياره لهذا اللاعب.

وبحسب موقع صحيفة "آس" الإسبانية، فقد أكد زيدان أن لاعب وسط "الميرينغي" ماركوس يورنتي، سيترك النادي مع نهاية الموسم الجاري.

وأوضح زيدان أن قرار رحيل اللاعب جاء نظرا للمنافسة القوية في مركزه، الأمر الذي يحول دون حصوله على فرصة للاستمرار مع النادي.

ونقلت الصحيفة الإسبانية عن زيدان قوله في مؤتمر صحفي: "نعلم من هم اللاعبين الموجودين بين صفوف ريال مدريد، يجب أن نكون صادقين للغاية معهم، وأتذكر ما قدمه ماركوس خلال العام الذي قضاه بين صفوف ديبورتيفو ألافيس معارا. لقد لعب بشكل جيد جدا لأنه كان يحظى بالاستمرارية التي لم يتمتع بها هنا لأن هناك الكثير من اللاعبين المهمين".

ونفى زيدان ألا يكون قد منح ماركوس فرصة للعب موضحا: "لقد لعب أقل من آخرين لكن هكذا هي الحياة ولا يمكننا تغيير ذلك. في أي فريق سيكون هناك دائما لاعبون يلعبون أقل من غيرهم".

وكانت صحيفة "ماركا" الإسبانية المقربة من ريال مدريد، قد أفادت بأن زيدان أبلغ الثلاثي ماركوس لورينتي وداني سيبايوس وغاريث بيل بالبحث عن عروض للرحيل الصيف المقبل.

وحسب الصحيفة فإن المدرب الفرنسي أخبر اللاعبين الثلاثة بمصيرهم، وأكد لهم أنهم لن يكونوا ضمن أولوياته في الموسم القادم مما يعني رحيلهم عن الفريق أو البقاء والقبول بدور ثانوي.
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