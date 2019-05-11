اليوم.. الحلقة السادسة من "قمر هادى" تشهد أول ظهور لـ مريم حسن

تشهد الحلقة السادسة من مسلسل "قمر هادى" للنجم هانى سلامة التى تعرض اليوم السبت الساعة 11 مساء على قناة ONE، الظهور الأولى للفنانة مريم حسن التى تقدم شخصية "هنا" خلال الأحداث وتظهر فى حياة "هادى" هانى سلامة لتتغير العديد من الأمور وتحدث تطورات كبيرة بشكل مشوق ومثير.









وتواصل مريم تصوير مشاهدها فى مسلسل "قمر هادى" حتى الأسبوع الثالث من شهر رمضان، والعمل بطولة هانى سلامة، داليا مصطفى ويسرا اللوزى، ومريم حسن، ومحسن محيى الدين، وهادى الجيار، وأشرف زكى، وحمزة العيلى، ومؤمن نور، آية سماحة، وياسمين وعدد آخر من النجوم الشابة، تأليف إسلام حافظ، إخراج رؤوف عبد العزيز، إنتاج سينرجى.







