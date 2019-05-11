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650 ألف جنيه لتطوير المقر الإداري لمركز شباب منشأة الكرام بشبين القناطر (صور)

السبت 11/مايو/2019 - 05:38 م
650 ألف جنيه لتطوير المقر الإداري لمركز شباب منشأة الكرام بشبين القناطر (صور)
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محمد نبيل
 
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تفقد اليوم السبت، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية، أعمال تشطيب المقر الإداري لمركز شباب منشأة الكرام والمدرج ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمديرية باجمالى اعتماد ٦٥٠ ألف جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري. 

وقال وكيل الوزارة إن الهدف من جولته هو التشجيع على سرعة الانتهاء من أعمال المركز والتأكد من سير العمل، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.

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المزيد عن: وكيل وزارة الشباب والرياضة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية شباب منشأة الكرام الدكتور محمود الصبروط
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