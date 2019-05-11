650 ألف جنيه لتطوير المقر الإداري لمركز شباب منشأة الكرام بشبين القناطر (صور)
السبت 11/مايو/2019 - 05:38 م
محمد نبيل
Advertisements
Advertisements
تفقد اليوم السبت، الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، والمهندسة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية، أعمال تشطيب المقر الإداري لمركز شباب منشأة الكرام والمدرج ضمن الخطة الاستثمارية الخاصة بالمديرية باجمالى اعتماد ٦٥٠ ألف جنيه، والمقرر الانتهاء من الأعمال نهاية الأسبوع الجاري.
وقال وكيل الوزارة إن الهدف من جولته هو التشجيع على سرعة الانتهاء من أعمال المركز والتأكد من سير العمل، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية.
Advertisements
المزيد عن: وكيل وزارة الشباب والرياضة شيماء عاصم مدير الإدارة الهندسية شباب منشأة الكرام الدكتور محمود الصبروط
- "الصبروط" يتابع أكاديمية كرة القدم بشبين القناطر (صور)
- إحالة العاملين في 5 مراكز شباب للتحقيق لغلقهم المركز أثناء فترات العمل بالقليوبية (صور)
- إحالة العاملين بـ 3 مراكز شباب ومتابعي الإدارات في القليوبية للتحقيق (صور)
- أغلقوها وغابوا.. إحالة العاملين بـ 5 مراكز شباب للتحقيق في القليوبية
- وكيل "رياضة القليوبية" يفتتح معرضا لفنون الرسم والنحت في نادي بنها الرياضي (صور)
- مبادرة شبابية لطلاء وتنظيف مركز شباب عرب صبيح في شبين القناطر (صور)
- انطلاق ماراثون 'يلا نجري' للشباب والرياضة بشبين القناطر (صور)
- كفر الشرفا يهزم تل بني تميم ٣/٤ في بطولة دوري القليوبية (صور)
- مهرجان رياضى للفتاة بشبين القناطر في القليوبية (صور)
- لجنة من الإدارة الهندسية لمعاينة مركز شباب الحصة بطوخ لترميمه (صور)