وزير الإسكان يتفقد المشروعات المختلفة بمدينة المنصورة الجديدة

تفقد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، المشروعات المختلفة، بمدينة المنصورة الجديدة، بداية من منطقة الكورنيش المطل على البحر المتوسط، حيث يجرى الانتهاء من الكورنيش الشرقى بطول 800 م، بينما وصلت نسبة تنفيذ الكورنيش الغربى بطول 1400 م لى 48 %.





وتفقد مشروعى "سكن مصر" للإسكان المتوسط، و"JANNA" للإسكان الفاخر، حيث أوضح رئيس الجهاز أنه جارٍ تنفيذ 4704 وحدات (196 عمارة) بـ"سكن مصر"، وبلغت نسبة الإنجاز 79 %، وجارٍ تنفيذ 11232 وحدة (468 عمارة) بـ"JANNA"، وبلغت نسبة الإنجاز 55 %، كما تفقد أيضاً منطقة الفيلات، والتى يجرى بها تنفيذ 1149 فيلا (منفصلة – متصلة – شبة متصلة)، تضم 2103 وحدات، وبلغت نسبة التنفيذ 17 %.









وقال بيان صحفي صادر من الوزارة، أنه تم عمل الجسات واعتماد الخوازيق لتنفيذ برجين، وجارٍ تنفيذ 1392 وحدة (58 عمارة) ذات طابع ساحلى، وبلغت نسبة تنفيذها 17 %، وجارٍ تنفيذ مدرستين للتعليم الأساسى، وبلغت نسبة التنفيذ 10 %، و8 أسواق تجارية، وتخطت نسبة تنفيذها 40 %، ومركز طبى، وبلغت نسبة تنفيذه 18 %، موضحاً أنه جارٍ الإعداد للبدء فى تنفيذ كلية القانون الدولى، وكلية العلوم الهندسية بجامعة المنصورة، والتى تبلغ مساحتها 67 فداناً جنوب المرحلة الثانية، وعلى بعد 240 متراً من المرحلة الأولي، وتضم الجامعة (كليات: القانون الدولي، والاقتصاد وإدارة الأعمال، والهندسة، والعلوم الطبية، والصيدلة، والأسنان – مكتبة مركزية – مستشفى جامعى – مبنى إدارة – صالة رياضية – معارض).





وأضاف: "جارى تنفيذ أعمال المرافق، حيث بلغت نسبة تنفيذ الطرق (80 % للفرمة الترابية – 10 % لطبقة الأساس)، وبلغت نسبة تنفيذ شبكات الصرف الصحى 30 %، وشبكات صرف الأمطار 20 %، موضحاً أن المساحة الإجمالية للمدينة 6270 فداناً، وتبلغ مساحة المرحلة الأولى الجارى تنفيذ المشروعات بها حالياً 2063 فداناً".