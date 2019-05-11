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بايرن يتعثر ودورتموند يفوز ويؤجل حسم لقب البوندزليجا

السبت 11/مايو/2019 - 05:35 م
بايرن يتعثر ودورتموند يفوز ويؤجل حسم لقب البوندزليجا
بايرن ميونيخ
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الفجر الرياضي
 
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تعادل بايرن ميونيخ سلبيا مع لايبزيج ضمن منافسات الجولة 33 من الدوري الألماني ليؤجل حسم لقب البوندزليجا إلى الجولة الأخيرة.

ويستضيف النادي البافاري على ملعبه أليانز أرينا آينتراخت فرانكفورت في الجولة الأخيرة ويحتاج للفوز لحسم اللقب.

رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 75 نقطة في الصدارة بفارق نقطتين عن بوروسيا دورتموند الثاني فيما ارتفع رصيد لايبزيج إلى 66 في المركز الثالث.

وفاز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف لهدفين في نفس الجولة ليحافظ على حظوظه في التتويج باللقب حتى آخر الجولات أمام بوروسيا مونشنغلادباخ حيث يحتاج للفوز وانتظار هزيمة بايرن ميونيخ.
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المزيد عن: كورة كرة رياضة ‏بايرن ميونيخ
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