محتجو "السترات الصفراء" يحاولون استنهاض تحركهم مجدداً

واصر جيروم رودريغيز أحد قادة التحرك خلال تظاهره في ليون (وسط شرق) على أن "مزيداً من الناس ينضمون إلينا ويدركون أن "السترة الصفراء" ليست عقيدة سياسية أو إرهابية وأن المطالب التي نطرحها تعبر عن المواطنين".





وأعلن المحتجون تنظيم تظاهرة "وطنية" السبت في ليون، شارك فيها حتى بعيد الظهر نحو 2500 شخص وفق مراسل فرانس برس.





وإذ دعا إلى "التصويت ضد ماكرون" في الانتخابات الاوروبية، أضاف رودريغيز "إذا كان الرئيس يرفض الاستماع إلينا، فسنواصل تحركنا حتى يسمعنا، حتى لو كلفنا ذلك ولايته برمتها".





وأوردت ديلفين دوشي (51 عاماً) التي شاركت في تحرك ليون "ماكرون يرسل إلينا الفتات ويعتقد أننا سنكتفي بذلك لكننا لن نتوقف. نريد خصوصاً تعزيز القدرة الشرائية وإطلاق "استفتاء مبادرة المواطنة" حول كل الموضوعات".





من جهته، قال تييري بواريفان (44 عاماً) الذي تظاهر في باريس "هناك نوع من التخاذل والخوف في ظل العنف الذي تمارسه الشرطة، وهناك أيضاً الجانب الاقتصادي: التظاهر في باريس أو في مدن اخرى باهظ الثمن".





واعتبرت أناييس (26 عاماً) التي شاركت في تنظيم تظاهرة دويه (شمال) أن التعبئة "ستبقى على حالها" حتى الانتخابات الاوروبية المقررة في 26 مايو في فرنسا، مضيفة "نحن في حال انتظار" رغم أنها "ترفض التراجع" على الصعيد الشخصي.





وفي نانت (غرب) راوح عدد المتظاهرين بين ألفين وثلاثة آلاف بمواكبة عناصر الدرك ومروحية. ولم يمر التحرك من دون مواجهات.