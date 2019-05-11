زيدان يوجه رسالة إلى برشلونة بعد توديع دوري أبطال أوروبا

تحدث الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد، عن خروج نادي برشلونة من دوري أبطال أوروبا بعد الريمونتادا التاريخية التي فعلها نجوم ليفربول في إياب نصف النهائي برباعية نظيفة.





وقال زيدان في المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الريال وريال سوسيداد: "لا أعلم إذا ما كانت هذه أجمل نسخة في دوري الأبطال لكن متأكد أن الأبطال البطولة الأفضل".





أضاف: "عدم وصول برشلونة إلى نهائي دورى أبطال أوروبا، لن يجعل موسمنا أفضل فما حققه ريال مدريد انجاز تاريخي بعد الفوز بلقب دوري الأبطال 3 مرات متتالية".





وتابع حديثه: "لست في موقع القول ما إذا كانت (الانتقادات) بحق فالفيردي عادلة أم غير عادلة، هو يدرك كيف تسير الأمور في هذه المهنة، لكن لا يمكننا أن نضع موضع الشك كل العمل الذي قام به".





وأكمل: "جميع الألقاب مهمة، لكن الآن يمكنك أن ترى أنه من الصعب للغاية الفوز بدوري الأبطال وما فعلناه مثير للإعجاب".



