محافظ القليوبية يتفقد المدفن الصحي الجديد بالعبور ليكون بديلا عن الخانكة (صور)

تفقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، اليوم يرافقه الدكتور عواد احمد على السكرتير العام المدفن الصحي الجديد بمدينة العبور تمهيدا للبدء في إنشاءه لاستيعاب المخلفات الصلبة الناتجة من المحافظة.









ويقع المدفن علي مساحة 65 فدان ويتكون المدفن من جزئين متماثلين تماما احدهما مخصص لاستقبال المخلفات من محافظة القليوبية والاخر لمحافظة القاهرة.









وقال المحافظ انه من المقرر ان يتم تصميم المدفن بحيث يتم الاستفادة القصوي من الارض المخصصة للمدفن مع استغلال المساحات المتاحة بالشكل الامثل من حيث مكونات المدفن كما سيتم تصميم المدفن ايضا ليتوافق مع الاشتراطات الموجودة في حماية البيئة الامريكية والخاصة بتصميم المدافن الصحية للمخلفات الصلبة.









وأضاف أن المدفن سيتكون بشكل عام من خلية واحدة للدفن ومنتطقتين مخصصتين لتخزين المخلفات المرفوضة ومنطقتين اداريتين وطرق داخلية ومن المتوقع وضع حجر الاساس للمدفن خلال الايام القليلة المقبلة.









وخلال تفقده للموقع اكد المحافظ ان المدفن يتسم بموقع جغرافي متميز ويصل اليه شبكه طرق جديدة ستقلل من زمن الرحلة للسيارات التي ستقوم بالقاء القمامه به، مشيرا الي ان المدفن اصبح بديلا للمدفن الموجود بمدينة الخانكة نظرا لامتلائه.







