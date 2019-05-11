"الناظر": جميع المحطات المؤثرة في حياتي كانت في شهر رمضان





قال الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث سابقًا، إن جميع المحطات التاريخية والأحداث الهامة التي أثرت في حياته كانت في رمضان.وأضاف "الناظر"، خلال حواره ببرنامج "الآن" على فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم السبت، أنه شارك في حرب أكتوبر 1973 وهذا كان حدث هام بالنسبة له تم خلال شهر رمضان، منوهًا إلى أنه كان مشاركًا ضمن الأسلحة الإدارية وليس القتالية وكانوا يتولوا الإمداد والتمويل، مشيرًا إلى أنه خلال الحرب كان في بعض الأحيان يظل لمدة 36 ساعة متواصلة دون نوم.ونوه، إلى أنه يوم نصر أكتوبر في العاشر من رمضان بكى بكاء لم يشهده طوال عمره، وكان يشعر بإحساس جميل، حامدًا الله على مشاركته بهذه الأحداث، منوهًا إلى أن المحطة الثانية الهامة التي حدثت له في رمضان يوم 3 رمضان 1975 فكر في دراسة الطب بعد تخرجه من كلية الرزاعة، معقبًا: "أنا بعيش في جلباب أبي، وكان نفسي أكون طبيب أمراض جلديه.وأوضح، أنه المحطة الثالثة الهامة في حياته كان في 10 رمضان عام 1982 عندما رزق بمولده الأول ابنه محمد، والمحطة الرابعة كانت بتوليه رئاسة المركز القومي للبحوث في 9 رمضان نوفمبر عام 2001 كأصغر رئيس مركز في تاريخه.وأكد، أنه يتمسك بالعادات التي اعتاد عليها بوجود لقاءات اجتماعية متبادلة والتقارب بين أفراد العائلة خلال شهر رمضان، مع استغلال الشهر الفضيل للقراءة والاطلاع على أحدث ما توصل إليه العلم.