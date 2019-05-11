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المقاولون العرب راحة لمدة 48 ساعة

السبت 11/مايو/2019 - 04:31 م
المقاولون العرب راحة لمدة 48 ساعة
المقاولون العرب
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محمد الصو
 
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منح عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب، لاعبيه راحة سلبية لمدة 48 ساعة، عقب الفوز على الجونة، بالدوري العام.

ومن المقرر أن يستأنف ذئاب الجبل، تدريباته مساء الإثنين المقبل على ملعب الجبل الأخضر في العاشرة مساءًا استعدادًا لمواجهة الأهلي، بالدوري المصري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، حددت يوم 28 مايو الجاري، موعدًا لمواجهة المقاولون مع الأهلي في الجولة قبل الأخيرة للدوري المصري الممتاز.
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