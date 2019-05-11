العثور على جثة طافية بمياه النيل في القناطر الخيرية

Advertisements

عثرت أجهزة الأمن بالقليوبية، اليوم السبت، علي جثة طافية بمياه نهر النيل بقرية مرجانة بالقناطر الخيرية، جري نقل الجثة إلي مستشفي القناطر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.



تلقي اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من العميد ياسر منصور مدير شرطة المسطحات المائية، بالعثور علي جثة طافية بمياه نهر النيل أمام قرية مرجانة بالقناطر الخيرية.



وتبين أن الجثة لشخص يرتدي بانطلون جنز أزرق، وتشيرت أزرق، وحذاء بني اللون، ويحمل تحقيق شخصية باسم "وائل ا ع ا"، يبلغ من العمر 40 عاما، قمحي اللون، ذو شعر أسود، وبمعاينة الجثة تبين أنه لا يوجد أي شبهة جنائية، وجاري تكثيف الجهود للتوصل إلي أهل المتوفي، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.





