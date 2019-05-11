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غدًا.. "المركزي" يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه

السبت 11/مايو/2019 - 04:28 م
غدًا.. المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه
البنك المركزي المصري
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الفجر الاقتصادي
 
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يطرح البنك المركزي نيابة عن وزارة المالية، غدا الأحد، أذون خزانة بقيمة 17 مليار جنيه لسد عجز الموازنة العامة للدولة، ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي.

وتبلغ قيمة الطرح الأول نحو 8.25 مليار جنيه لأجل 182 يوما، بينما تبلغ قيمة الطرح الثاني نحو 8.75 مليارات جنيه لأجل 266 يوما.
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