ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

جماهير الاتحاد والفتح تدخل إلى ملعب الجوهرة من خلال ٤٢ بوابة

السبت 11/مايو/2019 - 04:28 م
جماهير الاتحاد والفتح تدخل إلى ملعب الجوهرة من خلال ٤٢ بوابة
Advertisements
طباعة
أحمد علي
 
Advertisements

خصصت الهيئة العامة للرياضة السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية ٤٢ بوابة لعبور الجماهير إلى ملعب الجوهرة ، والذي يستضيف مباراة الاتحاد والفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وطرحت الهيئة المختصة بتنظيم الملاعب ، خطة لدخول الجماهير إلى الملعب تشمل ٢١ بوابة خارجية ومثلها بوابات إليكترونية من داخل الملعب مع تخصيص ١٠ بوابات للعائلات وبوابة وحيدة للمقصورة الرئيسية وكبار الشخصيات ، وجائت باقي البوابات مقسمة بين جمهور الفريقين على حد سواء .

كما شملت الخطة توضيح الأماكن المخصصة للتدخين والمطاعم وجراج السيارات على أن يتم فتح الأبواب قبل المباراة بحوالي ساعتين، والمحدد إقامتها في العاشرة والنصف مساء .

وتعتبر المباراة مصيرية بين نادي الاتحاد الذي يقع في المرتبة الحادية عشر بجدول الدوري برصيد ٣١ نقطة وبين الفتح في المرتبة الثامنة ، بفارق أربع نقاط فقط عن الزعيم.

Advertisements
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
1
x
15:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
0
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي