جماهير الاتحاد والفتح تدخل إلى ملعب الجوهرة من خلال ٤٢ بوابة





خصصت الهيئة العامة للرياضة السعودية بمدينة الملك عبد الله الرياضية ٤٢ بوابة لعبور الجماهير إلى ملعب الجوهرة ، والذي يستضيف مباراة الاتحاد والفتح ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرين ببطولة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وطرحت الهيئة المختصة بتنظيم الملاعب ، خطة لدخول الجماهير إلى الملعب تشمل ٢١ بوابة خارجية ومثلها بوابات إليكترونية من داخل الملعب مع تخصيص ١٠ بوابات للعائلات وبوابة وحيدة للمقصورة الرئيسية وكبار الشخصيات ، وجائت باقي البوابات مقسمة بين جمهور الفريقين على حد سواء .





كما شملت الخطة توضيح الأماكن المخصصة للتدخين والمطاعم وجراج السيارات على أن يتم فتح الأبواب قبل المباراة بحوالي ساعتين، والمحدد إقامتها في العاشرة والنصف مساء .





وتعتبر المباراة مصيرية بين نادي الاتحاد الذي يقع في المرتبة الحادية عشر بجدول الدوري برصيد ٣١ نقطة وبين الفتح في المرتبة الثامنة ، بفارق أربع نقاط فقط عن الزعيم.



