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محمود علم الدين: حملة "فتبينوا" للتصدي للشائعات جاءت في توقيتها تمامًا

السبت 11/مايو/2019 - 04:24 م
محمود علم الدين: حملة فتبينوا للتصدي للشائعات جاءت في توقيتها تمامًا
محمود علم الدين
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رقية جمال
 
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قال محمود علم الدين، أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة، إن حملة "فتبينوا" التي أطلقها الأزهر ضد الشائعات جاءت في وقتها تمامًا لتعبر عن دور الأزهر التنويري، في مواجهة ظاهرة شديدة الخطورة تسود العالم أجمع وليس مصر فقط، وهي ظاهرة الأخبار الكاذبة والزائفة التي تنتقل عبر وسائط الاتصال المختلفة وعلى راسها مواقع التواصل الاجتماعي.

وأضاف "علم الدين"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن هذه الحملة سلوك وتصرف إيجابي للتصدي لهذه الظاهرة العالمية التي تحير العالم أجمع، مشيرًا إلى أن هناك شائعات وأكاذيب ضد الإسلام، فضلًا عن أن مصر تتعرض لهجمات من قوي الشر في الداخل والخارج تستهدف مقومات الدولة الوطنية وعودت الأمور لما كانت عليه في السنوات السابقة.

وتابع، أن هذه الحملة ينبغي أن تستخدم مفاهيم مبسطة ودقيقة ومركزة ومحددة بحيث يفهمها الشباب لكن لا ينبغي ان تهبط لمستوى لغة مواقع التواصل الاجتماعي، وأن تحافظ على رقاء اللغة، داعيًا إلى تحويل حملة "فتبينوا" لبوابة إلكترونية ثابتة للأزهر يتم الرد فيها على الشائعات بصفة يومية.
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