موعد عرض مسلسل "لمس أكتاف" على قناة cbc
السبت 11/مايو/2019 - 04:23 م
الفجر الفني
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تعرض قناة cbc مسلسل "لمس أكتاف" للنجم ياسر جلال، في تمام الساعة 11 مساءً، خلال شهر رمضان المبارك.
يجسد "جلال" خلال المسلسل شخصية المصارع (أدهم عبد الجابر)، إذ يبدأ المسلسل بمباراة مصارعة بينه وبين صديق عمره "أشرف" الذي يجسده كرم جابر، لكنها تنتهي بنهاية صادمة تؤثر في مستقبل كلا المتنافسين، لأن "أشرف" يصاب بالشلل نتيجة ضربة قوية من صديقه يسقط بسببها أرضًا وتفقده القدرة على تحريك أطرافه. تمر السنوات ويفاجأ "أدهم" بمكالمة هاتفية من "أشرف" يطلب منه خلالها طلبًا صعبًا، إذا حققه سيسامحه على ما حدث في الماضي، فيوافق "أدهم" على الفور، وتبدأ الأحداث تتسارع وتتباين ردود فعله خلالها، لا سيما بعد ظهور تجار مخدرات وغسيل أموال، إلى أن تحدث المفاجأة الكبرى في النهاية.
المسلسل سيناريو وحوار هاني سرحان وإخراج حسين المنباوي. بطولة ياسر جلال، فتحي عبد الوهاب، حنان مطاوع، إيمان العاصي، كرم جابر، كارولين خليل, سمر مرسي, محمد عز, خالد كمال, وهبة عبد الغني، شريف دسوقي.
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