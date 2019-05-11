شون وصوامع كفر الشيخ تستقبل 62765 طن قمح
السبت 11/مايو/2019 - 04:20 م
الفجر
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قال عادل الهابط، مساعد وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ، والمتحدث الرسمي للمديرية، إن إجمالى ما تم توريده من الاقماح المحلية منذ بداية الموسم الحالي في 15 أبريل وحتى صباح اليوم السبت، هو 62765 طن و515، حيث يتم الاستلام من خلال 23 منفذ تابعة للجهات المسوقة التابعة لكلا من الشركة المصرية للصوامع والبنك الزراعى المصرى وقطاع مطاحن كفر الشيخ.
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.
وكان المحافظ قد اعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلًا عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
وأضاف الهابط، أن هناك متابعة على مدار الساعة خلال فترة الاستلام اليومية، من الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ الإقليم، حيث تم تشكيل لجنة برئاسة المحاسب عماد عبد الغني حبيب وكيل وزارة التموين؛ لمتابعة تلك المنافذ خلال موسم التوريد والمرور عليها وحل اى مشكلات قد تواجه بعضها.
وكان المحافظ قد اعلن أنه يتم سداد القيم المالية للمزارعين خلال ٤٨ ساعة، من التوريد تسهيلًا عليهم، ويهيب بالمزارعين استمرار تنظيم عملية التوريد وعملية التسويق، وتوافر الأجولة الجديدة لنقل القمح أثناء التوريد، ليكون موسم حصاد رائع.
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