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المصلح يوضح حكم إستخدام الإبر المغذية في نهار رمضان

السبت 11/مايو/2019 - 04:16 م
المصلح يوضح حكم إستخدام الإبر المغذية في نهار رمضان
الدكتور خالد المصلح
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الفجر السعودي
 
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قال أستاذ الفقه بكلية الشريعة في جامعة القصيم الشيخ الدكتور خالد المصلح إن جمهور العلماء أجمعوا على أن الإبر المغذية مفطرة للصيام، لأنها تقوم مقام الطعام والشراب.

وأضاف المصلح خلال استضافته في برنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” أن جماعة من أهل العلم ذهبوا لخلاف ذلك، حيث يرون أن الإبر المغذية ليست مفطرة لأنها ليست أكلاً ولا شرباً، ولا يجد بها الآكل شيئاً مما يجده في الطعام من لذة وتمتع وشبع وما أشبه ذلك.

وأوضح أن القول الأخير من حيث النظر فيه وجاهة، ولكن الأحوط هو ما ذهب إليه الجمهور بأن الإبر تعتبر من المفطرات نظراً لتحقق المطلوب من الأكل والشرب من حيث الاكتفاء لا من حيث بقية الفوائد التي تتحقق من الطعام والشراب.
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