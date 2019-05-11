مارينز ومروحيات ومنظومة صواريخ.. البنتاجون: هكذا سنرد على إيران

استعرضت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون)، تفاصيل تحركاتها حيال أي هجمات إيرانية ضد القوات الأمريكية.





وأضافت الوزارة، أن الولايات المتحدة تواصل رصد تحركات إيران ونشاط المجموعات التابعة لها، حيث تحمل السفينة «أرلينجتون» قوات من مشاة البحرية «المارينز» وآليات إنزال ومروحيات قتالية، وفقًا لـ “قناة الحرة”.





وتابعت «البنتاجون»: «إن واشنطن، وإن كانت لا تسعى إلى نزاع مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها في المنطقة، وسيضاف تحريك «أرلينجتون» ومنظومة الصواريخ «باتريوت» إلى عمل مجموعة حاملة الطائرات «لنكولن»، والإجراءات الدفاعية في الخليج والشرق الأوسط؛ ردًّا على مؤشرات هجومية إيرانية.





وكشف مصدر في وزارة الدفاع الأمريكية، عن وصول صواريخ باتريوت خلال ساعات؛ لتنُشر في قواعد أمريكية عدة بالمنطقة.





كانت وزارة الدفاع الأمريكية، وافقت على نشر صواريخ باتريوت في الشرق الأوسط؛ بسبب مخاوف تتعلق بإيران، حيث دعت واشنطن، السفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي إلى التواصل مع الأسطول الخامس، مشيرةً إلى أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون السفن التجارية في البحر الأحمر وباب المندب.





وأصدرت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية، تحذيرا إلى السفن التجارية من هجمات إيرانية محتملة، موضحة أن إيران ووكلاءها قد يستهدفون البنية التحتية لإنتاج النفط، وأضافت أن «ثمة خطرًا متزايدًا منذ مطلع شهر مايو من احتمال شنّ إيران أو وكلائها هجمات ضد مصالح الولايات المتحدة وشركائها، بما فيها البنية التحتية لإنتاج النفط».





وأوضحت الإدارة الأمريكية للملاحة البحرية، في تحذيرها، أن إيران بعد تهديدها بإغلاق مضيق هرمز «قد تستهدف هي أو وكلاؤها سفنًا تجارية، بما فيها ناقلات نفط، أو سفنًا حربية في البحر الأحمر أو مضيق باب المندب أو الخليج».





وكان وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، قد ذكر الاثنين الماضي، أن الولايات المتحدة رصدت أنشطة إيرانية تشير إلى «تصعيد محتمل»، بعد يوم من إعلان واشنطن أنها سترسل حاملة الطائرات إبراهام لنكولن إلى الشرق الأوسط لمواجهة «تهديد جاد من قوات النظام الإيراني».





من جانبه، أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، يوم الأحد الماضي، أن الولايات المتحدة سترسل حاملة طائرات وقوة من القاذفات إلى الشرق الأوسط لتبعث «رسالة واضحة لا لبس فيها» إلى إيران.