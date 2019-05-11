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غدًا.. "قوى عاملة النواب" تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية

السبت 11/مايو/2019 - 04:16 م
غدًا.. قوى عاملة النواب تناقش الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية
النائب جبالي المراغي
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إسلام شعراوي
 
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تعقد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب جبالي المراغي، اجتماع غدًا الأحد، لمناقشة مشروع الموازنة العامة للدولة وخطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنة المالية 20192020 بشأن قطاع الحماية الاجتماعية والتأمينات، وكذلك الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي وصندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بقطاع الأعمال العام والخاص والهيئة العامة لبنك ناصر الاجتماعي.

وتعقد لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور حسين عيسى اجتماع غدًا الأحد لمناقشة موازنة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات التابعة لها عن العام المالي 20192020 وموازنة البرامج والأداء الخاصة بالوزارة عن ذات السنة.
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