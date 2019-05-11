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زايد يحسم مصير إيسكو مع ريال مدريد

السبت 11/مايو/2019 - 04:13 م
زايد يحسم مصير إيسكو مع ريال مدريد
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مني العوضي
 
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أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، تمسك الفرنسي زين الدين زيدان مدرب نادي ريال مدريد باستمرار لاعبه إيسكو في صفوف الفريق في الفترة المقبلة في ظل أنباء رحيله.

وقالت صحيفة "الآس" الإسبانية، أن زيدان مدرب ريال مدريد قد أخبر إدارة الأبيض برغبته في بقاء إيسكو مع الفريق خلال الموسم المقبل لأنه من العناصر الأساسية.

وأوضحت الصحيفة أن بعد عودة زيدان في 11 مارس الماضي، وعاد إيسكو للظهور من جديد فى التشكيل الاساسي، بعد أن كان خارج حسابات سولاري لخلافات بينهما.


وأكدت الصحيفة أن هذا أسوأ موسم للاعب إيسكو منذ وصوله إلى الأبيض عام 2013 من نادي مالاجا، فقد شارك فقط في 35 مباراة وهو عدد مباريات أقل للنجم الاسباني الدولي.

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