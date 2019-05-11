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محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة التضامن الإجتماعي بالرياض من منصبه

السبت 11/مايو/2019 - 04:15 م
محافظ كفرالشيخ يصدر قراراً بإعفاء مدير إدارة التضامن الإجتماعي بالرياض من منصبه
صورة أرشيفية
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الفجر
 
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أصدر الدكتور اسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، قرارًا بإعفاء مدير ادارة التضامن الإجتماعى بالرياض من منصبه ويكلف" عبدالحميد محمد الصادق" خلفًا له مديرًا لإدارة الرياض الاجتماعية، نظرًا لعدم استكمال التتبعات السنوية للحالات الضمانية منذ اكتر من سنتين، عدم اكتمال البيان النصف سنوى والسنوى من رئيس الوحدة ومدير الادارة الاجتماعية وختمهما بخاتم الشعار وعدم تأريخ التوقيعات.

وشمل قرار المحافظ، انه تبين عدم التزام رؤساء الوحدات الاجتماعية بخط السير الأسبوعي، حيث تتبع ادارة الرياض ثماني وحدات اجتماعية الامر الذى يتطلب متابعة دورية ومستمرة، لخدمة المواطنين والصالح العام.
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