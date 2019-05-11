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بدء ماراثون الامتحانات بجامعة سوهاج 11 ألف و209 طالب بالتربية و2300 بالتربية الرياضية يؤدونها داخل 79 لجنة

السبت 11/مايو/2019 - 04:13 م
بدء ماراثون الامتحانات بجامعة سوهاج 11 ألف و209 طالب بالتربية و2300 بالتربية الرياضية يؤدونها داخل 79 لجنة
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أبورية حسين
 
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تفقد اليوم الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، أعمال سير امتحانات الفصل الدراسي الثاني، بكليتي التربية، والتربية الرياضية للعام الجامعي 2018-2019.

وقال رئيس الجامعة خلال متابعته بعض اللجان الامتحانية ان إدارة الجامعة حريصة للتيسير علي الطلبة والطالبات خلال تأديتهم للامتحانات وتراعي تأديتهم لها خلال شهر رمضان المبارك، كما ان هناك لجان تعمل علي حل جميع المشكلات التي قد تحدث بين ااحين والاخر، مشيرا انه تم توفير سيارات إسعاف مجهزة للتعامل مع مختلف الحالات المرضية، مؤكدا علي وجود طبيب وممرض في كل اللجان.

و قال الدكتور صفا محمود، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب إن الامتحانات تُجرى على فترتين، الفترة الأولى من الساعة 9 صباحًا إلى 12 ظهرًا، والفترة الثانية تُجرى في الفترة من الساعة 1 ظهرًا إلى 4 عصرًا.

وعلي صعيد الامتحانات يوضح الدكتور خالد عمران، عميد كلية التربية إن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات بالكلية 11 ألفًا و209 طالب وطالبة بأقسام الكلية تم توزيعهم على 66 لجنة، وسوف تستمر الامتحانات الي 30 مايو ثم تستأنف بعد اجازة عيد الفطر المبارك، من يوم 8 الي 18 يونيه 2019

ومن جانبه أضاف الدكتور محروس محمود محروس عميد كلية التربية الرياضية أن ٢٣٠٠ طالب وطالبة بدأوا اليوم امتحانات الفصل الدراسي الثاني موزعين داخل ١٣ لجنة بمبني مدرجات كلية التجارة بالجامعة الجديدة، مشيرًا إلى أن الامتحانات سوف تنتهي يوم ٢٩ من مايو الجاري.
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