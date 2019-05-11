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الولايات المتحدة تسلم الهند أول طائرة هليكوبتر "أباتشي"

السبت 11/مايو/2019 - 04:11 م
الولايات المتحدة تسلم الهند أول طائرة هليكوبتر أباتشي
طائرة هليكوبتر
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وكالات
 
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تسلمت القوات الجوية الهندية أول طائرة هليكوبتر هجومية متعددة الأغراض من طراز "أباتشي آي إتش-64 إي" من أصل 22 طائرة تم التعاقد على شرائها من الولايات المتحدة في سبتمبر 2015.

ووفقا لصحيفة "تايمز أوف إنديا" أقيم الحفل الرسمي لتسليم إلى أول مروحية في إحدى شركات التصنيع التابعة لشركة بوينغ في الولايات المتحدة الأمريكية.

ومن المتوقع أن يتم تسليم الدفعة الأولى من هذه المروحيات للهند بحلول شهر يوليو القادم، والباقي بحلول  شهر مارس/آذار 2020.

ومن جانبهم أشار العديد من الممثلين رفيعي المستوى في القوات الجوية الهندية إلى أن هذه الخطوة، مهمة جدا لتحديث أسطول طائرات الهليكوبتر التابعة للقوات الجوية الهندية".

وتشمل  الصفقة بالإضافة إلى المروحيات أجهزة رؤية ليلية وأنظمة "جي بي أس" لتحديد المواقع والمئات من صواريخ "هيل فاير"  وصواريخ "ستينغ" جو-جو، مع العتاد المتصل بها وقطع غيار وأعمال التدريب.

يذكر أن قيادة الجيش الهندي كانت قد أبدت على مدار الأعوام القليلة الماضية اهتمامًا بالمروحيات الأمريكية، فبحسب شركة آي.إتش.إس جينز المتخصصة في أبحاث الدفاع  أصبحت الهند أكبر مشتر أجنبي للسلاح الأمربكي في 2013.
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