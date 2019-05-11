رئيس مدينة بنها يوضح حقيقة القبض على صاحب لافته "اتجوزني بقي يا أحمد"

Advertisements

نفى حمدى سلامة رئيس مدينة بنها ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية، حول القبض على صاحب لافته "اتجوزنى بقى يا أحمد"، مشيرا إلى انها ليست واقعة جنائية ولكنها إعلان بدون تصريح فقط.



وأضاف رئيس المدينة أنه تمت إزالة اللافتات والتحفظ عليها وعلى الألواح الخشبية، وسوف يتم تغريمه طبقا للقانون.



ومن جانبه قال محمد فتحى مدير تسويق عقارى صاحب الإعلان، ان الفكرة روادته منذ فترة والهدف منها سلسلة دعاية تبدء ب عاوزة اتجوز،ويليه إعلان عن سبب تأخير الزواج،ثم عرض الحل فى الشقق وإعلان سعرها.



وأضاف فتحى أنه قام بتعليق اللافتات على أن يقوم بداية الأسبوع بالذهاب لمجلس المدينة لاستخراج تصريح ألا ان مواقع التواصل الإجتماعي فيس بوك سبقته واتجهت اتجاه مخالف للمطلوب.



وفوجئ أهالي مدينة بنها بتعليق لافتة أعلى نفق الإشارة ببنها، وشارع النجدة ومنطقة الفلل، حيث حملت اللافتة كلمة "اتجوزني بقى يا أحمد".



واستنكر أهالي المدينة أن تستباح الشوارع وتصبح مجالا لغرام وتبادل رسائل الحب والإعجاب، وطالبوا بمحاسبة أى مواطن لا يراعى حرمة الطريق، ويجهل أن الشارع ملكية عامة، لكل الناس، ولا يصح أن يتحول لمكان للابتذال، وان تصبح مثل هذه العبارات بالشوارع وان تتحول الي مجالا للمجاهرة بمشاعر الحب والغرام.



وطالب الأهالي التنفيذيين بالمدينة باتخاذ إجراءات رادعة ضد من يتعدى على حرمة الشارع، ولو بلافتة، وأن يكون تطبيق القانون على الجميع.





