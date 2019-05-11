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كورة لايف Yalla Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر تابع مباراة الاهلي اليوم كورة ستار رابط On sport مباراة الاهلي

السبت 11/مايو/2019 - 04:08 م
كورة لايف Yalla Ahly مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر تابع مباراة الاهلي اليوم كورة ستار رابط On sport مباراة الاهلي
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الاهلي وسموحة بث مباشر , الدور الاول مباريات الذهاب الدوري المصري 2018-2019 الاسبوع الثاني والثلاثون , سنكون علي موعد مع مباريات الاسبوع الثاني والثلاثين من الدوري المصري الممتاز ومباراة الاهلي وسموحة علي ملعب بتروسبورت معقل المارد الاحمر.

الاهلي وسموحة بث مباشر

الاهلي وسموحة دائما ما تكون مواجهة في قمة الاثارة والندية وما سيجعل مواجهة اليوم اكثر سخونة هو وجود المدير الفني لسموحة حسام حسن في مواجهة لاسارتي حيث نجح حسام حسن في التفوق علي لاسارتي حينما كان يتولي القيادة الفنية لبيراميدز ودائما ما يقدم حسام حسن مباريات قوية امام المارد الاحمر.

في مباراة الدور الاول علي ملعب برج العرب في الاسكندرية في الجولة الخامسة عشر قد نجح المارد الاحمر في التفوق علي سموحة بهدف نظيف وسيحاول اليوم ايضا لاعبي النادي الاهلي في الفوز وتكرار تفوقه علي الفريق السكندري وحصد الثلاث نقاط الهامة للغاية.

 مباراة الاهلي اليوم بث مباشر


مباراة الاهلي اليوم مباشر.

الدوري المصري الممتاز 2018-2019
الجولة الثانية والثلاثون
ستاد بتروسبورت


موعد اللقاء.

الاحد 11 مايو 2019
الساعة العاشرة مساءا بتوقيت مصر.
الساعة الحادية عشر بتوقيت مكة المكرمة.



القنوات الناقلة.

النايل سبورت - اون سبورت

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