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مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض مسلسل "بركة"

السبت 11/مايو/2019 - 04:07 م
مسلسلات رمضان 2019.. موعد عرض مسلسل بركة
بركة
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الفجر الفني
 
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تعرض قناة cbc مسلسل "بركة" للنجم عمرو سعد، في تمام الساعة الثامنة مساءً، خلال شهر رمضان المبارك.

يُجسد عمرو سعد خلال المسلسل شخصية ذات أصول صعيدية، يرعى مصالح الصعايدة المغتربين من أهل قريته في القاهرة، ويوفر لهم فرص عمل ويدعمهم لحين استقرار أوضاعهم في العاصمة. لكنه عن طريق الصدفة يجد نفسه مطاردًا ومهددًا، ويتورط في مشاكل كثيرة، لا يسانده فيها إلا والدته وابنة الجيران التي تحبه.

المسلسل من تأليف محمد الشواف، وإخراج محمود كريم، من بطولة عمرو سعد، كمال أبو رية، هالة صدقي، هنادي مهنا، رنا رئيس، عبد الرحمن أبو زهرة، رياض الخولي، إنعام سالوسة، صلاح عبد الله.

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