مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر (تغطية مباشرة) ahly vs smouha منقولة عبر قناة ON SPORTS

كورة اون لاين مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر اليوم يوتيوب لايف بدون تقطيع يستضيف نادي الأهلي نظيره سموحة مساء يوم السبت الموافق 11 مايو وذلك ضمن منافسات الأسبوع الواحد والثلاثون من عمر مسابقة الدوري المصري، وسوف تقام المباراة علي أرضية استاد بترو سبورت، وجدير أن مباراة الذهاب شهدت فوز النادي الأهلي المصري بنتيجة هدف وحيد دون رد ويأمل النادي الأهلي في تحقيق الفوز لكي يستمر في الصدارة رابط بث مباشر مباراة الاهلي وسموحة الان .





مشاهدة مباراة الاهلي وسموحة بث مباشر يلا شوت حصري نقل مباشر يدخل النادي الأهلي مباراة سموحة بروح معنوية عالية بعد أن حقق الفوز علي نادي النجوم بنتيجة هدفين دون رد وإستعاد صدارة الدوري المصري مرة أخر ويحتل الأهلي المركز الأول برصيد 67 نقطة وحلفة كل من نادي بيراميدز بـ 65 نقطة ونادي الزمالك في المركز الثالث برصيد 63 نقطة ويأتي المصري في المركز الرابع برصيد 48 نقطة .













بطاقة مباراة الأهلي Vs سموحة

🏆 البطولة : الدوري المصري .

🏅 الجولة : الأسبوع 31 (مباراة إياب) .

🏟 ملعب المباراة : استاد بترو سبورت .

🎤 التعليق الصوتي : لم يحدد (ON) + محمد عفيفي (Nile) .

📺 القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) + Nile Sport .

⌚ موعد المباراة : الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر (GMT 2+) .

⏰ تاريخ المباراة : السبت ( 11-05-2019 ) .



