عضو بـ"مرصد الأزهر": من يصدق الشائعات دون التأكد من صحتها شخص متطرف

Advertisements

قال حمادة إسماعيل، مُشرف اللغة التركية بمرصد الأزهر الشريف لمكافحة التطرف، إن حملة "فتبينوا" التي أطلقها مرصد الأزهر الشريف بـ 12 لغة، ليست الأولى لمكافحة الفكر المتطرف ولن تكون الأخيرة.



وأضاف "إسماعيل"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "همزة وصل" على فضائية "النيل للأخبار"، اليوم السبت، أن حملة "فتبينوا" سوف تستمر على مدار شهر رمضان، وأهداف جميع حملات المرصد مشتركة تتمثل في تدريب الشباب على التفكير النقدي الذي يعمل عقل الشاب في كل شيء، ولا يصدق مايقال له إلا بعد إعمال عقله، وعدم الانسياق خلف من يكفر مجتمعه.



وتابع، أن الحملة تستخدم مواقع التواصل الاجتماعي كآليه لإيصال معلوماتها ورسائلها، بلغة شبابية بسيطة، مشيرًا إلى أن حملة "فتبينوا" تضمنت عدد من الرسائل حول موضوع الشائعات وخطورتها على المجتمع، ونصحت الشباب بالصبر والتثبت والتأكد من صحة الشائعات التي يتم نشرها، وتحاول التخفيف عن من يتعرضوا للشائعات بتوضيح أن الرسول –صلى الله عليه وسلم- نفسه، وزوجته السيدة عائشة –رضى الله عنها- تعرضوا للشائعات.



وأكد، أن من يصدق الشائعات وكل ما يقال له دون التثبت والتأكد منها يعتبر شخص متطرف، مشيرًا إلى أن المرصد يقوم الآن بدراسة حول ملامح الشخصية المتطرفة في العالم، والتي توصلت لعدة نتائج حتى الآن وتبين أن أهم ملمح للشخص المتطرف هو سطحية التفكير والفهم، وتصديق الشاب المتطرف لكل ما يقال له دون إمعان النظر والتفكير فيه.

