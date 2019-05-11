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يلا شوت Ahly YouTube مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم يلا شوت أون سبورت الأهلي aHlY On Spor

السبت 11/مايو/2019 - 04:05 م
يلا شوت Ahly YouTube مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر رابط مباراة الأهلي اليوم يلا شوت أون سبورت الأهلي aHlY On Spor
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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة الأهلي وسموحة بث مباشر بتاريخ 11-05-2019 الدوري المصري، يستضيف استاد بتروسبورت مباراة جديدة تجمع بين فريق الأهلي وفريق سموحة ضمن مباريات الجولة 31 من الدوري المصري الممتاز.
والتقى الفريقان خلال مباراة الذهاب والتي انتهت بفوز فريق الأهلي بهدف مقابل لا شئ، ويسعى فريق الأهلي أن يحافظ على صدارة جدول الترتيب والإقتراب من لقب البطولة خلال مباراته أمام فريق سموحة أمنا عن نادي سموحة فقد ناشد المهندس فرج عامر رئيس نادي سموحة أعضاء النادي لحضور مباراة سموحة أمام الأهلي، لدعم لاعبي الفريق وسوف تكون التذاكر بالمجان ويتم تسليم تذاكر المباراة من مركز الخدمات بأمن نادي سموحة بكارنيه العضوية وقد أكد حسام حسن المدير الفني للفريق أن فريقه قد أنهى مرانه الأخيرة استعداداً لمواجهة المارد الأحمر والفوز عليه خلال هذه المباراة.



الأهلي Vs سموحة.
البطولة : الدوري المصري (الأسبوع 31).
القنوات الناقلة : ON Sport 1 (أون سبورت) .
الملعب : استاد بترو سبورت .
المعلق : لم يحدد بعد .
نتيجة مباراة الذهاب : سموحة (0-1) الأهلي.

موعد المباراة :
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت السعودية .
في تمام الساعة 10:00 مساءاً بتوقيت مصر .
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت الأردن.
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت سوريا .
في تمام الساعة 11:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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