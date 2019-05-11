"حسن": البورصة لم تتفاعل بشكل ايجابي مع قرار إيقاف زيادة ضريبة الدمغة

قال هشام حسن مدير الاستثمار بشركة رويال لتداول الأوراق المالية، إن قرار وزير المالية بتأجيل قرار زيادة ضريبة الدمغة علي تعاملات بالبورصة إلى 1.75 في الألف لم يكون له التأثير المباشرعلى تنشيط البورصة خلال تعاملات الأسبوع الماضى، بسب الأخبار العلمية السلبية التي تزامنت مع صدورة حول استمرار النزعات التجارية بين اقوى اقتصادين حول العالم امريكا والصين.



وشهدت الأسواق المالية العالمية تراجعات قوية علي مدار الأيام الماضية، بعد قرار ترامب المفاجئ بزيادة التعريفة الجمركية على الواردات الصينية بقيمة 200 مليار دولار إلى 25%، وهو ما يمهد إلى حروب تجارية بين اقوي اقتصادين حول العالم رغم المباحثات التجارية القائمة بين البلدين.



وتابع"حسن" في تصريحات خاصة لـ"الفجر"، الخبر السلبي حول تعثر المفاوضات التجارية بين امريكا والصين كان له التاثير الأكبر علي التعاملات بالبورصة، خاصة أن قرارتأجيل ضريبة الدمغة لم يكن مفاجئ للمتعاملون لأنة صدر قبل تنفيذة بنحو شهرين.



وتابع أن تاثير القرار على السوق سيبداء من تعاملات الأسبوع المقبل، مع تصاعد توقعات بأن تتجة الحكومة لأستبدال ضريبة الدمغة بضريبة الأرباح الرأسمالية التي تفرض علي المساهمين التي تصرف عند توزيع الأرباح فقط وليس في عمليات البيع والشراء كما في ضريبة الدمغة.



وتحسنت السيولة نسبيًا مع صدور القرار بتسجيل إجمالي كمية تداولات بنحو 513 مليون ورقة مالية محققة 3 مليار جنيه، مقارنة بحجم تداولات بلغ 147 مليون ورقة مالية بقيمة 1.4 مليار جنيه خلال تعاملات الاسبوع الماضى.



