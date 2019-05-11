ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
Advertisements
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب فيس بوك

السبت 11/مايو/2019 - 04:03 م
إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب فيس بوك
مجلس الجبلاية
Advertisements
طباعة
محمد الصو
 
Advertisements

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بمعرفة المستشار القانوني، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

 

وجاءت قرارات مجلس الإدارة بإحالة كل من صالح سلامة، وأحمد مقبل، وعدي إبراهيم مدبولي، وأحمد نظير، وإكرامي سالم، بعد التطاول على اللجنة بمواقع التواصل الاجتماعي.

 

وكانت لجنة الحكام سبق وقررت إحالة هؤلاء الحكام من قبل للتحقيق لنفس السبب أيضًا.

 

Advertisements
المزيد عن: مجلس الجبلاية الدوري المصري الجبلاية اخبار الرياضة اليوم اخبار الرياضة
طباعة
موضوعات ذات صلة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
Advertisements
استطلاع رأي
من تتوقع أن يتوج بطلًا للدوري المصري ؟
تصويت
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
الدوري المصري الممتاز 2018/2019
بتروجيت
-
x
22:00
-
طلائع الجيش
الأهلي
-
x
22:00
-
سموحة
الدوري الإيطالي
فيورنتينا
-
x
20:30
-
ميلان
الدوري الألماني
بوروسيا دورتموند
1
x
15:30
0
فورتونا دوسلدورف
لايبزيج
0
x
15:30
0
بايرن ميونيخ
الدوري الفرنسي
أنجيه
0
x
17:00
0
باريس سان جيرمان
دوري كأس الأمير محمد بن سلمان
الاتحاد
-
x
21:30
-
الفتح
الشباب
-
x
21:30
-
التعاون
الإتفاق
-
x
21:30
-
الهلال
الحزم
-
x
21:30
-
النصر
الفيصلي
-
x
21:30
-
الأهلي