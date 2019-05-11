إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بالجبلاية بسبب فيس بوك

قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة هاني أبوريدة إحالة 5 حكام للجنة الانضباط بمعرفة المستشار القانوني، بسبب مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"

وجاءت قرارات مجلس الإدارة بإحالة كل من صالح سلامة، وأحمد مقبل، وعدي إبراهيم مدبولي، وأحمد نظير، وإكرامي سالم، بعد التطاول على اللجنة بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكانت لجنة الحكام سبق وقررت إحالة هؤلاء الحكام من قبل للتحقيق لنفس السبب أيضًا.