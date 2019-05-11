محافظ كفرالشيخ يحيل 8 أطباء بمستشفى مطوبس المركزى للتحقيق

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أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، 8 أطباء بمستشفى مطوبس المركزى للتحقيق وذلك لتغيبهم عن العمل، بناءً على تقرير المتابعة الميدانية، حيث تضمن أيضًا وبالمرور انتشار الهيش والبوص بأماكن كثيرة داخل حديقة المستشفى وبجوار مبنى العناية الجديد وخلف مبنى الإدارة الصحية وخلف مبنى الغسيل الكلوى، وجود قمامة (مستلزمات طبية مستخدمة) بأماكن كتيره بالمستشفى (سرنجات مستعملة وجونتيات وحفاضات أطفال)، وجود توصيلات لكابل الكهرباء مكشوف، وجود الكثير من بواطات الكهرباء بدون غطاء داخل المستشفى، سوء حالة السباكة بحمامات المستشفى، انتشار القطط داخل أقسام المستشفى وكذلك الحمامات.



كما تلاحظ سوء حالة الاسرة بالأقسام الداخلية حيث ان بعضها مكسور والبعض الاخر بدون مراتب، وجود بعض بيارات الصرف الصحى بدون أغطية أو متهالكة ويجود طفح لمياة الصرف الصحى بجوار مبنى الغسيل الكلوى، تلاحظ وجود النفايات الطبية المتراكمة بجوار المحرقة، تهالك العديد من الكراسى الخاصة بنقل المرضى، بعض الكشافات الانارة متهالكة ومتساقطة وتحتاج للصيانة، تلاحظ عدم وجود اماكن انتظار للمرضى بالمستشفى، ووجود ازدحام شديد امام غرفة العمليات، مستوى النظافة بوجة عام بالمستشفى سئ جدًا، وبخصوص كابل الكهرباء الخاص بالعناية والحضان بالمستشفى تبين أن الكابل ملحوم فى بعضة ومتروك وسط الحشائش مما يعرضة للتلف مرة اخرى ويشكل خطورة، وأن الديزل الخاص بالتشغيل لحظة انقطاع الكهرباء قديم جدا وكتير الاعطال ولا يفى بحاجة المستشفى وقت حدوث اى طارىء، وجود دراجة نارية داخل وحدة الغسيل الكلوى بجوار الماكينات.



واظهر التقرير انه بالمرور على بعض الاقسام بالمستشفى تبين أن قسم الحضان يوجد بة 20 حضان منهم حضانات معطلين بالاضافة لجهاز التنفس الصناعى معطل، التعقيم يوجد 3 ماكينات تعقيم منهم ماكينة معطلة، قسم الغسيل الكلوى بة 28 ماكينة منهم 4 معطلين، جهاز الاشعة التليفزيونية معطل والقسم بحاجة الى جهاز اشعة الديجيتال وجهاز اشعة مقطعية، يوجد نقص شديد فى المستلزمات الطبية بالمستشفى، ويوجد نقص فى بعض الادوية، وذلك لتقرير المتابعة الميدانية، طبقًا لتكليفات محافظ كفرالشيخ.



كلف محافظ كفر الشيخ، وكيل وزارة الصحة، بتشكيل لجنة فورًا لتلافى الملاحظات الواردة بالتقرير والعرض، مع اتخاذ كافة الإجرءات القانونية لمحاسبة المقصرين.