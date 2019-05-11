"رياح كلوب" و"قطة الجوديسون بارك" ضمن أبرز 15 حدث غريب في البريميرليج هذا الموسم





اقترب الدوري الإنجليزي الممتاز على الانتهاء هذا الموسم، حيث ستنتهي البطولة بشكل رسمي يوم الأحد القادم، وستقام الجولة الثامنة والثلاثين من البريميرليج في الساعة الرابعة مساءً، وينتظر عشاق الكرة الإنجليزية تتويج بطل البطولة بين ناديي مانشستر سيتي وليفربول.





ويحتل مانشستر سيتي صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 95 نقطة، بينما يحل فريق ليفربول المحترف في صفوفه اللاعب الدولي المصري محمد صلاح في المركز الثاني برصيد 94 نقطة.





‏واستعرض موقع BBC أبرز 15 حدث غريب في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم، وجاءت المواقف كالتالي :-





1- بعد الخسارة على أرضه 'جوزيه مورينهو' يطالب من الصحفيين إحترامه مستعملًا نتيجة المباراة، حيث خسر مانشستر يونايتد بنتيجة 3-0، وقال جوزيه مورينهو:"لإنهاء حديثي، هل تعرف ما معنى النتيجة؟ 3 ألقاب بريميرليج وأنا لوحدي حققت اللقب أكثر من الـ 19 مدربا الآخرين مجتمعين، احترام احترام احترام".





2- ‏طلب جيسي لينجارد لاعب مانشستر يونايتد من شركة EA التي تصدر لعبة FIFA تغيير قصة شعره، ودعمه أيضا ويلفيرد زاها لاعب كريستال بالاس بتغيير قصة شعره مقتبسًا تغريدة لينجارد.





3- 'لا تخبر أحدًا'، سول بامبا مدافع كارديف سيتي يطلب من مذيع قناة BBC أن لا يخبر أحدًا بما قاله في مقابلة تليفزيونية، حيث قال بامبا "بعد الاحتفال بهدفي سألني الحكم هل خلعت قميصك؟ فقلت له لا"، وكان سول قد سجل في آخر دقيقة، وخلع قميصه للاحتفال بالهدف ولم يتعرض لعقوبة الإنذار.





4- ‏تشارلي أوستن مهاجم ساوثهامبتون الغاضب بعد إلغاء هدفه أمام واتفورد، وهاجم اوستن الحكم بشكل عنيف وطالب بتقنية الفيديو في انجلترا.





5- ‏لا أحد يشكك في إنضباطية اندي كارول مهاجم ويست هام يونايتد، حيث في الكريسماس كان هناك حفل زفاف أخت خطيبته، وكان كارول مستدعًا للمباراة أمام ساوثهامبتون وشارك في الشوط الثاني، ولكن قد حضر حفل الزواج بقميص ويستهام.





6- بيلرين لاعب أرسنال بعد اصابته بالرباط الصليبي أمام تشيلسي، غرد مازحًا 'مرحبًا دكتور؟ هل يمكنني الخروج من المستشفى؟، الطريق إلى التعافي بدأ الآن.





7- بعض الغرباء في الجوديسون بارك أثناء مباراة ايفرتون وولفرهامبتون في البريميرليج، حيث اقتحمت قطة الملعب وقامت بتسلية الجماهير لبعض الدقائق.





8- ‏بعض الأطقم الغريبة في البريميرليغ، وكان في مؤتمر ما قبل مباراة تشيلسي ومانشستر سيتي في الدوري، حضر بيب غوارديولا المؤتمر الصحفي بطقم غريب للغاية.





9- أكبر مدرب في البريميرليج في شهر فبراير من هذا العام 2019، أصبح روي هودسون أكبر مدرب في البطولة بعمر 71 عام و 198 يوم، واحتفلوا كريستال بالاس بعيد ميلاد روي بالفوز على ليستر سيتي بنتيجة 4-1 في الكينج باور.





10- طريقة جديدة للاحتفال بعيد الميلاد، وفي عيد ميلاده الثلاثين، صورة ثيو والكوت لاعب إيفرتون تظهر في لوحة إعلانات في أحد الشوارع مهنئينه بعيد ميلاده الثلاثين.





11- أسباب تجعل مباراتك صعبة وتعثرك مقنع، بعد التعثر أمام إيفرتون بالنتيجة السلبية في الديربي، يورجن كلوب يظهر في مقابلة ما بعد المباراة ويتحدث: "مباراة صعبة لعدة ظروف، ربما لا يعجب الناس ما اقوله، لكن الرياح غيرت اتجاه الكرة".





12- رقم قياسي جديد ولكن في إخراج اللاعبين من الملعب، وبعد طرده لأشلي يونج لاعب مانشستر يونايتد في مباراة وولفرهامبتون، أصبح مايك دين أول حكم في تاريخ البريميرليج يُشهر 100 بطاقة حمراء.





13- ‏أشهر البطاقة الحمراء ولكنني أحب المزاح، بعد أن سجل سيرجيو أجويرو هاتريك أمام تشيلسي، حكم المباراة مايك دين قرر أن يمازح اجويرو بطريقته الخاصة، وقام بإخفاء كرة الهاتريك عقب المباراة.





14- لا تعرف ! سنخبرك في مباراة ولفرهامبتون ومانشستر يونايتد لاحظ بعض مسؤولي ولفرهامبتون في ملعب المولينيكس، أن بعض المشجعين يرفعون الأعلام بشكل خاطئ، فأخبروهم عن الطريقة الصح والطريقة الخطأ عن طريق موقعهم الخاص.





15- ‏ماذا تريد مني؟ أريد أن أعرف السبب وذلك في مباراة كارديف سيتي وكريستال بالاس، المصور أقترب من نيل وارنوك مدرب كارديف، وكان رد فعل المدرب اقترب من الكاميرا بشكل أكثر وعرض عليه تلك السؤال.



