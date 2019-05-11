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مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل "البرنسيسة بيسة"

السبت 11/مايو/2019 - 02:57 م
مسلسلات رمضان 2019.. تعرف على موعد عرض مسلسل البرنسيسة بيسة
البرنسيسة بيسة
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الفجر الفني
 
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شاركت الفنانة مي عزالدين، جمهورها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، موعد عرض مسلسلها "البرنسيسة بيسة"، على شبكة قنوات الحياة، بدءا من اليوم الاثنين فى تمام الساعة 9 مساءً، و الإعادة الساعة 4 ونصف عصرا، و5 ونصف صباحا.

وتجسّد مى عز الدين خلال أحداث "البرنسيسة بيسة" شخصيتين، الأولى فتاة شعبية، تعمل فى مجال الأفراح، وترث مدرسة من عمها، الذى يعيش فى إيطاليا، أما الشخصية الثانية فهى الجدة سكسكة التى تعيش معها، وبشكل كوميدى تفرض إتاوات على أهل المنطقة.

"البرنسيسة بيسة" تأليف فاروق هاشم ومصطفى عمر إخراج أكرم فريد وإنتاج شركة سينرجى، وبطولة مى عز الدين، بوسى، أمير المصرى، ونجم مسرح مصر محمد أنور، سليمان عيد، وايمان السيد، حجاج عبدالعظيم، وحسام داغر، وسامى مغاورى، وضياء الميرغنى ومشاركة أوس أوس وأحمد فتحى كضيوف شرف.

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