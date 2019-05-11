تجارية دمياط: مدينة الأثاث قادرة على تجهيز العاصمة الادارية الجديدة





أشاد محمد سامى سليمان عضو الغرفة التجارية بمحافظة دمياط بالاهتمام الكبير من الرئيس عبد الفتاح السيسى والمتابعة من الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لآخر المستجدات للموقف التنفيذيّ لمشروع مدينة دمياط للأثاث وذلك فى الاجتماعٍ الذى عقده رئيس الوزراء وحضره كل من وزيري التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداريّ، والتنمية المحلية، ومحافظ دمياط، والمهندس أسامة صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المسئولة عن المشروع.





ووجه " سليمان " التحية والتقدير الى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء الذى اصدر تكليفات فورية للحكومة بمشاركة مدينة دمياط للأثاث في أعمال تأثيث المباني الحكومية بالعاصمة الإدارية الجديدة بكل ما تحتاجه تلك المباني من أثاث وفـُرشٍ مكتبية، وذلك في إطار خطة الدولة لتوطين مختلف الصناعات المحلية مؤكدا ان صناع وخبراء الأثاث بمحافظة دمياط لديهم القدرة والكفاءة على تصنيع كل ماتحتاجه الجهات والوزارات والمؤسسات التنفيذية بالعاصمة الادارية الجديدة من الأثاث بمختلف أنواعه وبجودة عالمية وأسعار تنافسية لامثيل لها

تجدر الإشارة إلى أن مدينة الأثاث بدمياط تُعد أكبر تجمع صناعي وتجاري للأثاث والأولى من نوعها في الشرق الأوسط، وهي بمثابة مدينة صناعية كبيرة قائمة على مساحة 331 فدانا كما ان الورش الصناعية بالمدينة تحظى بعدة مزايا منها تواجد مركز تكنولوجي يتيح شهادات الجودة المعتمدة دولياً فضلاً عن وجود كيانات لشراء وإعادة تدوير المخلفات الناتجة من الورش، بجانب المزايا التفضيلية المقدمة لعملاء الورش والمتعلقة بالمشروعات والتسويق والعطاءات الخارجية.







