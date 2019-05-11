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زيارة مفاجئة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة

السبت 11/مايو/2019 - 02:46 م
زيارة مفاجئة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة
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قام الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، يرافقه قيادات الوزارة، بزيارة مفاجئة لمشروع الإسكان الاجتماعي بمدينة جمصة، بمحافظة الدقهلية.

وعبرت الوزارة عن استيائها الشديد من سوء مستوى التشطيب الداخلى للوحدات السكنية بالمشروع، والتشطيب الخارجى للعمارات، موجهة بضرورة معاينة جميع الوحدات بالمشروع، وإعادة تنفيذ أعمال التشطيب على أعلى مستوى يليق بالمواطنين المستحقين للوحدات.

وأكدت الوزارة "لا نقبل أبدا بهذا المستوى السيئ من التشطيب، ولا نرضى بتسليم الوحدات للمواطنين بهذا الشكل".

وأكدت وزارة الإسكان أن الدولة تضع حجم استثمارات ضخمة فى مشروع الإسكان الاجتماعى، من أجل توفير وحدات سكنية حضارية بمستوى لائق بشريحة محدودى الدخل من المواطنين، ولذا فلن نسمح بهذا المستوى السيىء من التشطيب، موضحاً أنه سيقوم بزيارة أخرى للموقع خلال شهر، من أجل متابعة ما تم تنفيذه من تعديل لأعمال التشطيبات.


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