الدفاع بـ"اقتحام الحدود": المتهمون لا علاقة لهم بارتكاب جرائم المساس باستقلال وسلامة البلاد

تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".





ودفع المحامي علاء علم الدين، بانتفاء أركان جريمة الاشتراك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في جرائم التعدي على مقرات الشرطة في شمال سيناء ورفح والشيخ زويد، تزامناً مع أحداث ٢٥ يناير، مضيفا أن التحريات أشارت إلى أن عناصر جهادية من البدو قامت بهذه العمليات الإرهابية، ليعقب بأن المتهمين لا علاقة لهم بارتكاب جرائم من شأنها المساس باستقلال وسلامة البلاد.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.



