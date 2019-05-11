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الدفاع بـ"اقتحام الحدود": المتهمون لا علاقة لهم بارتكاب جرائم المساس باستقلال وسلامة البلاد

السبت 11/مايو/2019 - 02:54 م
الدفاع بـاقتحام الحدود: المتهمون لا علاقة لهم بارتكاب جرائم المساس باستقلال وسلامة البلاد
صورة أرشيفية
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مـروة هيـكل
 
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تستكمل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة في مجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي، نظر إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و28 آخرين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية".

ودفع المحامي علاء علم الدين، بانتفاء أركان جريمة الاشتراك عن طريق الاتفاق أو المساعدة في جرائم التعدي على مقرات الشرطة في شمال سيناء ورفح والشيخ زويد، تزامناً مع أحداث ٢٥ يناير، مضيفا أن التحريات أشارت إلى أن عناصر جهادية من البدو قامت بهذه العمليات الإرهابية، ليعقب بأن المتهمين لا علاقة لهم بارتكاب جرائم من شأنها المساس باستقلال وسلامة البلاد.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وبعضوية المستشارين عصام ابو العلا وحسن السايس و بحضور ياسر زيتون رئيس نيابة امن الدولة العليا وسكرتارية حمدي الشناوي.

يذكر أن المتهمين فى هذه القضية هم الرئيس المعزول محمد مرسى و27 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
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