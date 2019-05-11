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رمضانيات_كروية (6) .. العظماء الثمانية في الكرة المصرية

السبت 11/مايو/2019 - 02:49 م
رمضانيات_كروية (6) .. العظماء الثمانية في الكرة المصرية
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علاء خليف
 
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يقدم "الفجر الرياضي" سلسلة حلقات بعنوان "رمضانيات كروية" يستعرض خلالها أبرز الأحداث والأرقام والإحصائيات والمفارقات الكروية، وكذلك ذكريات كرة القدم المصرية عبر تاريخها الطويل، وذلك طوال شهر رمضان المبارك.

                                                                                 

وتحمل الحلقة الخامسة من سلسلة "رمضانيات كروية" عنوان "العظماء الثمانية في الكرة المصرية"، نستعرض خلالها أعضاء نادي المائة بالدوري المصري، من النجوم الذين سجلوا 100 هدف أو أكثر في البطولة المحلية وهم:

 

1-      حسن الشاذلي:

نجم الترسانة ومنتخب مصر السابق وأحد أبرز الهدافين في تاريخ الكرة المصرية، حسن الشاذلي يتربع على قمة قائمة نادي المائة بالدوري المصري وسجل 173 هدفًا خلال مشاركاته بالبطولة.

                                        

2-      حسام حسن:

يأتي في المرتبة الثانية بقائمة نادي المائة حسام حسن نجم الكرة المصرية السابق والمدير الفني الحالي لفريق سموحة، ونجح في إحراز 168 هدفًا خلال مشاركاته بالدوري المصري الممتاز وذلك بقميص 4 أندية، الأهلي (109 هدف)، الزمالك (38 هدف) والترسانة (6 أهداف) والمصري (15 هدف).

 

3-      السيد الضيظوي:

ثالث العظماء الثمانية في نادي المائة بالدوري المصري هو السيد الضيظوي نجم الأهلي والمصري السابق، والذي سجل 127 هدفًا في البطولة المحلية، بواقع 89 هدفًا مع الفريق البورسعيدي، و38 هدفًا مع المارد الأحمر.

 

4-      مصطفي رياض:

نجم الترسانة السابق مصطفي رياض يحتل المرتبة الرابعة في قائمة نجوم نادي المائة بالدوري المصري وسجل 122 هدفًا جاءت جميعًا مع الشواكيش.

 

5-      محمود الخطيب:

أسطورة النادي الأهلي ورئيسه الحالي يحتل المركز الخامس بقائمة نادي المائة بالدوري المصري، ونجح "بيبو" في تسجيل109 هدفًا مع المارد الأحمر بالدوري طوال تاريخه.

 

6-      أحمد الكأس:

نجم الأوليمبي والزمالك السابق أحمد الكأس سجل 107 هدفًا بالدوري الممتاز مع 3 أندية، الأوليمبي (78 هدفًا)، الزمالك (25 هدفًا)، الاتحاد (4 أهداف).

 

7-      محمد أبوتريكة:

ساحر القلوب محمد أبوتريكة نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق يحتل المركز السابع في نادي المائة وسجل 106 هدفًا بالدوري الممتاز، بواقع 79 هدفًا بقميص الأهلي، و27 بقميص الترسانة.

 

8-      جمال عبد الحميد:

أخر أعضاء نادي المائة بالدوري المصري هو جمال عبد الحميد نجم الأهلي والزمالك السابق، وسجل 101 هدف في الدوري بواقع ، 73 هدف بالقميص الأبيض، و28 هدف بالقميص الأحمر.

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