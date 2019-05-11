كاساي حكما للحزم والنصر.. تعرف على حكام مباريات اليوم بالدوري السعودي





كشفت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم عن أسماء أطقم التحكيم التي تدير مباريات اليوم ضمن منافسات الجولة التاسعة والعشرون من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.





وأعلنت اللجنة اختيار الحكم المجري فيكتور كاساي لإدارة المواجهة التي تجمع بين فريقي الحزم والنصر مساء اليوم، ويعاونه كلا من : فينسيل توث، جيورجي رينج كحكام مساعدين، وجوسيف إردوز حكما رابعا، وبرونو إستيفيس حكما للفيديو.





ووقع الاختيار على السلوفيني دامير سكومينا لتحكيم مباراة الإتفاق والهلال والتي تقام في التاسعة والنصف من مساء اليوم ويعاونه تحكيميا روبيرت فوكان، يوري برابروتنيك كحكام راية، وإيغور باياك حكم رابع، وحكم الفيديو برونو بايكسو.





واختارت لجنة التحكيم السعودية الحكم التشيكي كرالوفيتش لمواجهة الشباب والتعاون الليلة مع إيفو نادفوزنيك، توماس موكروستش كحكام مساعدين، ودانييلو جروجيتش حكما رابعا، وحكم الفيديو بفاسكو سانتوس.





وجاء اختيار اللجنة للحكم السعودي تركي الخضير حكما لمواجهة الفيصلي وأهلي جدة ضمن منافسات الجولة 2‪9‪ ويعاونه خلف زيد، محمد العبكري حكام مساعدين، والحكم الرابع ماجد الشمراني، محمد الهويش حكما للفيديو.





ويدير مباراة الاتحاد والفتح طاقم تحكيم يوناني بقيادة سيديروبولس حكما للساحة، ديمترياديس وكوستارس حكاما مساعدين، إوانيس حكما رابعا، وحكم الفيديو لويس فيريرا.





وتنطلق مباريات اليوم في الجولة التاسعة والعشرين من الدوري السعودي في تمام الساعة التاسعة والنصف بتوقيت القاهرة، وتذاع عبر قنوات السعودية الرياضية Ksa sports.



